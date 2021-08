Cidades Vila São Cottolengo, em Trindade, oferece programação especial na Semana da Pessoa com Deficiência A instituição informou que todas as ações serão realizadas respeitando as normas sanitárias e com distanciamento social, em virtude da pandemia de Covid-19

Entre os dias 21 e 28 de agosto, a Vila São Cottolengo, em Trindade, comemora a Semana Nacional da Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Durante a semana, o evento que será realizado para os pacientes contará com desfile de super-heróis, boate e esportes adaptados. A instituição informou que todas as ações serão realizadas respeitando as normas sanitárias e...