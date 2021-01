Cidades Vacinação contra a Covid-19 em Trindade começa nesta terça-feira (19) A cidade de Trindade recebeu nesta primeira remessa 1250 doses, que serão aplicadas em pessoas do grupo 1

A vacinação contra a Covid-19 em Trindade, município da Região Metropolitana de Goiânia, começa nesta terça-feira (19). De acordo com informações da Prefeitura, a solenidade simbólica acontece na praça da Matriz, às 14h30, e conta com a participação do prefeito Marden Júnior, o ex-prefeito Jânio Darrot e o senador Vanderlan Cardoso. A cidade de Trindade recebeu nesta ...