Cidades Trindade tem sábado (24) de vacinação tranquila Município aplicou cerca de 2 mil doses em idosos com mais de 60 anos. Não ocorreu aglomerações no drive thru e na entrada de pedestres

Atualizada às 13h36. A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em Trindade neste sábado (24) ocorreu de maneira tranquila. O município aplicou cerca de 2 mil doses entre 6h30 e 12h30, no Parque Lara Guimarães. Não houve aglomerações no drive thru e na entrada de pedestres. O tempo médio de espera para se vacinar em uma das oito baías montadas para o dr...