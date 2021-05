Cidades Trindade realiza vacinação noturna contra Covid-19 nesta quinta-feira (20) Imunização acontece das 17h às 21h e é necessário agendamento

Os moradores de Trindade com comorbidades e grupos definidos pelo Ministério da Saúde que não conseguiram se vacinar contra a Covid-19 poderão tomar a primeira dose do imunizante, na noite desta quinta-feira (20). É necessário agendamento por meio do aplicativo “Trindade com você” ou pelo site da prefeitura. A vacinação será realizada das 17h às 21h no Parque Lara Guimarães, ...