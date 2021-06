Os moradores de Trindade com 50 anos ou mais começam a ser vacinados contra a Covid-19. O agendamento começa às 12 horas desta quarta-feira (9) e pode ser feito por meio do aplicativo Trindade Com Você ou no site da Prefeitura. O município, localizado na região metropolitana de capital, também segue vacinando, em primeira aplicação, os grupos prioritários.

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) orienta que tanto para primeira quanto para segunda aplicação é necessário o agendamento e no momento da imunização apresentar documento de identificação pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço em Trindade, originais e cópias.

Já as pessoas com deficiência permanente ou comorbidades devem apresentar qualquer documento comprovante como, por exemplo, um laudo médico. Os profissionais da educação devem levar documento que comprove o exercício da função, como contracheque ou contrato de trabalho e os caminhoneiros precisam apresentar, também, a CNH das categorias D ou E, constando que está exercendo a profissão remunerada.