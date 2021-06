Cidades Trindade começa a vacinar pessoas a partir de 45 anos nesta segunda (28) Doses serão aplicadas durante o dia e à noite

Pessoas a partir de 45 anos começam a ser vacinadas a partir desta segunda-feira (28), em Trindade. As doses serão aplicadas durante o dia e à noite. Os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização também continuam recebendo as doses normalmente. Para se vacinar, é necessário agendamento prévio pelo aplicativo Trindade Com Você (disponível na Pla...