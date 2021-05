Cidades Professores começam a ser vacinados contra a Covid-19, em Trindade, nesta sexta-feira (28) No momento da imunização é necessário apresentar documento que comprove exercício da profissão

Nesta sexta-feira (28), Trindade, na região metropolitana de Goiânia, inicia a vacinação dos professores. A imunização será ofertada nos períodos matutino, vespertino e noturno. É necessário agendamento por meio do aplicativo “Trindade com Você” ou acessar o site da prefeitura. A prefeitura explica que neste momento, somente os professores que moram no município ...