Cidades Presidente da Afipe diz que não há previsão de entrega do Novo Santuário de Trindade Padre André Ricardo de Melo, em entrevista publicada nesta segunda-feira pela associação, diz que o trabalho depende de doações de fiéis

Em entrevista publicada nesta segunda-feira (29) no site e nas redes sociais da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), o padre André Ricardo de Melo, provincial da Congregação Redentorista e presidente da instituição fala sobre a construção do novo santuário de Trindade. A obra está no meio da trama envolvendo o padre Robson de Oliveira, ex-reitor do Santuário Basílica d...