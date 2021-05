Cidades Polícia divulga retrato falado de suspeito de tentativa de estupro em Trindade Caso aconteceu na madrugada do último domingo (15) na Avenida Araguaia, no Setor Maysa 2

A Polícia Civil de Trindade divulgou o retrato falado de um suspeito de uma tentativa de estupro ocorrida durante a madrugada do último domingo (15) na Avenida Araguaia, no Setor Maysa 2. A corporação orienta que qualquer informação do suspeito pode ser feita por meio de denúncia anônima para o Disque 197 ou pelo número (62) 3505-7539. Segundo a Delegacia Especi...