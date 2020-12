Cidades Polícia apreende 250 kg de maconha escondidos dentro de postes de concreto em Guapó A ocorrência foi registrada na Delegacia de Trindade e o motorista autuado por tráfico de drogas

Cerca de 250 kg de maconha foram apreendidos no fim da tarde de sexta-feira (4) na BR-060, próximo a cidade de Guapó, por uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD). A droga estava sendo transportada dentro de postes de concreto, que seriam usados na construção de cercas na zona rural. Segundo o tenente Cecílio, do COD, militares teriam...