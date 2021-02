Cidades Morre o vereador de Trindade Rildo Ferreira, por complicações da Covid-19 O político estava internado no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp), em Goiânia

Atualizada às 8h52. Morreu na madrugada desta quarta-feira (3) por complicações da Covid-19, o vereador por Trindade Rildo Ferreira (Pode), de 52 anos. O político estava internado no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp), em Goiânia. Em razão da morte, o prefeito do município, Marden Júnior (Patriota), decretou luto de três dias. Na...