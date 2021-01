Cidades Manifestação marcada para este sábado pede o retorno de Padre Robson, em Trindade O líder religioso é investigado na Operação Vendilhões, que apura o desvio de recursos na Associação Filhos do Pai Eterno(Afipe)

Uma manifestação marcada para as 10h da manhã deste sábado (23), na Praça do Santuário Basília, em Trindade, município da região metropolitana de Goiânia, pedirá o retorno de Padre Robson de Oliveira para todas as suas funções prévias, inclusive à presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). O líder religioso é ex-reitor do Santuário Basílica Divino P...