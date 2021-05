Cidades Festa de Trindade será realizada de forma online pelo segundo ano consecutivo Entre as medidas está a proibição das caravanas de fieis e seis barreiras sanitárias serão instaladas no município

Pelo segundo ano consecutivo, a festa do Divino Pai Eterno será realizada de forma online devido à pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). O formato da Festa de Trindade desde ano foi apresentando em coletiva virtual na manhã desta segunda-feira (31). Entre as medidas está a proibição das caravanas de fieis e seis barreiras sanitárias serão instaladas no município...