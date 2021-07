Cidades Em Trindade, empresária é presa suspeita de receptar e vender carga roubada de bicicletas Bicicletas, que podem custar até R$ 12 mil, foram localizadas em uma chácara do município

Uma empresária, de 35 anos, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (15), em Trindade, suspeita de receptar uma grande carga de bicicletas. A Polícia Civil (PC) informou que no endereço, uma chácara, os policiais encontraram 21 bicicletas de uma carga de 30 unidades. De acordo com a corporação, as bicicletas são de alto valor, podendo custar até R$ 12 mil. No ent...