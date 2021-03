Cidades Covid-19: 1º dia de testes em moradores com sintomas em Trindade registra 31,09% de casos positivos Objetivo da ação é rastrear moradores contaminados e fazer o monitoramento

No primeiro dia da testagem agendada para moradores de Trindade com sintomas da Covid-19 foram realizados 119 exames, dos quais 37 deram positivo representando assim 31,09% de casos ativos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Millainy Andrade esclarece que resultados não significam que 31% da população do município esteja...