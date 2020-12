Cidades Trindade tem volta lenta e gradual dos fiéis Ainda longe do movimento pré-epidemia, Santuário Basílica começa a receber novamente ônibus do interior e de outros Estados, mas falar sobre padre Robson é tabu

O movimento de fiéis e turistas em Trindade começa a dar uma nova esperança para a população local, abalada pela interrupção das missas e eventos religiosos durante a epidemia de Covid-19, a partir de março, e pela saída do padre Robson de Oliveira Pereira da reitoria do Santuário Basílica Divino Pai Eterno, em agosto. Reitor da basílica desde 2004, com uma ausên...