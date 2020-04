O segundo caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Trindade foi registrado pela prefeitura local nesta terça-feira (7). De acordo com o município, a paciente é uma jovem que estava no exterior e teve o diagnóstico confirmado após liberação do resultado do exame pelo Laboratório Central do Estado de Goiás (Lacen) nesta manhã.

Segundo a administração da cidade, a mulher está em isolamento domiciliar e não apresenta mais sintomas gripais. Nenhum dos familiares dela apresentou manifestações da doença, afirma a prefeitura.

O primeiro caso de Covid-19 no município foi confirmado na última quarta-feira (1º) em uma moradora da cidade. Ela estava internada em um hospital particular de Goiânia e, segundo a secretária de Saúde de Trindade, Gercilene Branca, tinha bom estado de saúde. Familiares da paciente estava em isolamento, mas não apresentavam sintomas da infecção.