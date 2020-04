Cidades Trindade registra crimes violentos no fim de semana De acordo com a Polícia Civil, jovem de 19 anos foi morta a facadas e companheiro é principal suspeito. Homem de 67 anos teve casa invadida e foi atingido por pauladas

Dois crimes violentos foram registrados no município de Trindade, na região metropolitana da capital, neste fim de semana. De acordo com a Polícia Civil, um homem de 26 anos foi preso por suspeita de assassinar a companheira, de 19 anos, a facadas. O crime teria ocorrido na casa em que ambos moravam, no bairro Nova Vida. Após matar a jovem, o suspeito teria tirado fotos a...