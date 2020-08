Cidades Trindade inicia testagem em massa da população para Covid-19 A previsão é de que 180 pessoas passem pelo exame nesta quinta

Os moradores de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, começam a ser testados em massa nesta quinta-feira (13). Os exames serão realizados nos modelos drive thru e presencial. O objetivo é rastrear e monitorar pacientes infectados com coronavírus (Sars-CoV-2) por meio do aplicativo Dados do Bem. 🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e c...