Cidades Trindade fica mais um ano vazia e com igrejas fechadas durante festa do Divino Pai Eterno Um dia antes do início da celebração, que será realizada de forma virtual, poucos fiéis estavam na cidade. Decreto com restrições vale até dia 5 de julho

As ruas de Trindade ficaram vazias nesta quinta-feira (24), um dia antes do início da segunda Festa do Divino Pai Eterno em formato remoto. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento católico, entre os mais tradicionais do País, não irá realizar ações presenciais neste ano. Para evitar aglomerações, decreto da prefeitura determina o fechamento dos principais templos até o p...