Cidades Trindade decide abrir restaurantes, pit dogs, pamonharias, hotéis e parques em novo decreto A decisão tomada pelo prefeito Jânio Darrot vem durante o impasse do governador Ronaldo Caiado (DEM) sobre a elaboração de um novo decreto estadual, sem data prevista para divulgação

A cidade de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, decidiu flexibilizar as atividades comerciais no município, conforme decreto assinado pelo prefeito Jânio Darrot (PSDB) nesta sexta-feira (15). A decisão tomada pelo tucano vem durante o impasse do governador Ronaldo Caiado (DEM) sobre a elaboração de um novo decreto estadual, sem data prevista para divulgação. Pelo docume...