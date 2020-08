Cidades Trindade completa 100 anos nesta segunda-feira (31) Município, localizado na região metropolitana da capital, é o 8º maior de Goiás

Trindade, na região Metropolitana da capital, completa nesta segunda-feira (31) 100 anos. Instalado no Centro-sul goiano, o município é o 8º maior de Goiás e têm quase 130 mil habitantes, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano passado. A cidade é referencia também pelo turismo religioso que recebe até 3 milhões de visita...