Trindade avança com vacinação para pessoas com 18 anos ou mais Agendamento pode ser realizado por aplicativo ou pelo site da Prefeitura

A Prefeitura de Trindade informou nesta segunda-feira (16) que iniciará a vacinação contra Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais a partir desta terça-feira (17). A imunização ocorrerá nos pontos de vacinação, além do drive-thru, das 8h às 17h. >> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras in...