Cidades Trindade aplica protocolo para aplicação de medicamentos sem comprovação para Covid-19 Município da região metropolitana de Goiânia cria protocolo para tratamento do novo coronavírus com o uso de medicamentos sem comprovação de eficácia. Ação é inspirada em movimento nacional

O município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia (RMG), está aplicando um protocolo para uso de medicamentos sem comprovação científica em pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. O prefeito da cidade, Jânio Darrot (PSDB), defende que o uso destas substâncias no início do tratamento vai garantir menos ocupação de leitos nos hospitais. A forma de utilizaçã...