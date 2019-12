Cidades Trincheira da Rua 90 em Goiânia é liberada e SMT estuda fiscalização Obra entregue no Setor Sul alivia trânsito na região que recebe mais de 100 mil veículos por dia. Depois de oito meses de obras e desvios, SMT avalia pontos para câmeras e fotossensores

O trânsito da trincheira no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul, em Goiânia, está liberado e deverá ser, em breve, monitorado por câmeras e fotossensores. Depois das obras, a Prefeitura de Goiânia já estuda a reimplantação dos radares ao longo da via. Outro projeto é instalar câmeras de vigilância na parte da trincheira com a intenção de garantir o ...