Cidades Tributarista aponta omissões e falhas graves no projeto do novo IPTU de Goiânia Integrantes de grupo de trabalho apontam acréscimos feitos pela Prefeitura em projeto de lei que muda IPTU, ISS e taxas sem que tenha havido diálogo

Integrantes do grupo de trabalho (GT) que discutiu e elaborou a minuta do projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia se reúnem nesta terça-feira para discutir pontos que a Prefeitura teria incluído no documento sem serem debatidos, após a conclusão das reuniões. Estas pessoas são representantes de entidades convidadas pelo Executivo para ...