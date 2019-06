Cidades Tribunal permite registrar bebê com sexo ignorado

Aos cinco meses de gravidez, Deise Batista saiu da consulta médica com 98% de certeza de que teria uma menina. A uma semana do parto, um novo exame indicou que era menino. O bebê tinha ambiguidade no canal urinário, que impossibilitava a clara distinção do sexo biológico, o que persistiu após o nascimento.Essa condição envolve características atípicas da genitália, ...