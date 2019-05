Cidades Tribunal Militar liberta nove militares que dispararam 80 tiros e mataram músico no Rio O catador de recicláveis Luciano Macedo, baleado ao tentar ajudar a família que estava no carro que foi alvejado, também morreu cerca de 10 dias depois

Por maioria de votos, os ministros do Superior Tribunal Militar decidiram nesta quinta-feira, 23, libertar nove militares presos pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, que estava em um veículo alvejado com mais de 80 tiros no Rio de Janeiro no dia 7 de abril. O catador de recicláveis Luciano Macedo, baleado ao tentar a...