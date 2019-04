Vida Urbana Tribunal Militar cassa posto e patente de major por tráfico internacional em aviões da FAB Pelo crime, militar foi condenado a 16 anos de reclusão e 266 dias de multa

O Superior Tribunal Militar decretou a perda do posto e da patente de um major da reserva da Aeronáutica, condenado à pena de 16 anos de reclusão e 266 dias de multa, pela prática de tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Dois colegas do militar já haviam perdido o posto e a patente perante o STM, devido ao envolvimento na mesma ação criminosa. As info...