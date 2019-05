Cidades Tribunal mantém 19 anos de prisão para homem que matou irmão em caso de adultério Ricardo Sabioni de Oliveira Maia Rodrigues confessou o crime; ele disse que esfaqueou a vítima, depois, foi à biqueira usar drogas, mas acabou se entregando por arrependimento

Os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a condenação a 19 anos e 6 meses de prisão de Ricardo Sabioni de Oliveira Maia Rodrigues, que matou o próprio irmão a facadas após descobrir que ele tinha um caso com sua mulher. Rodrigues confessou o crime. Quando interrogado, ele afirmou que tinha problemas com drogas e sua vida ...