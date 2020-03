com informações do TJ-GO

Redação O POPULAR com informações do TJ-GO

O Tribunal de Justiça de Estado de Goiás (TJ-GO) informou que vai destinar R$ 10 milhões ao Fundo Estadual da Crise para ajudar no combate à pandemia de coronavírus (Covid-19). O dinheiro, segundo o TJ-GO, é proveniente do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais.

Ainda de acordo com o Tribunal, a destinação da verba para o Governo do Estado é amparada pelo o artigo 13, da Resolução 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A decisão já foi comunicada na sexta-feira (20), em reunião com o governador Ronaldo Caiado, e os representantes dos demais Poderes e órgãos autônomos.

O TJ explica que as verbas oriundas da prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais são medidas alternativas à prisão, que pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro. É aplicada, em regra, em sentenças inferiores a quatro anos de reclusão, de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem previsão de regime fechado.