Cidades Tribunal de Justiça de Goiás estabelece calendário para retomada de júris e atividades presenciais Acordo de retomada foi homologado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

O presidente do Tribunal de Justiça do estado de Goiás (TJ-GO) assinou, nesta quarta-feira (23), o decreto que descreve a retomada dos serviços presenciais envolvendo o Judiciário Goiano. O documento, de nº 1.799/ 2020 autorizou o retorno fica autorizado o retorno dos júris presenciais que envolvem réus presos a partir do 5 de outubro e demais audiências que não possam s...