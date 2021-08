Atualizada às 9h24.

Uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) suspendeu o credenciamento de empresas de vistoria veicular do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A medida é do conselheiro Kennedy Trindade e firmada na sessão desta quinta-feira (5) do órgão.

Segundo a medida, há pelo menos oito itens que contrariam normas do Código Brasileiro de Trânsito (CBT) e do Conselho Nacional de Trânsito (CNT). De acordo com o Tribunal, uma denúncia apresentada por uma empresa deu início ao processo.

A empresa apontou irregularidades em uma portaria do Detran, onde teria sido extrapolado as condições para conceder o licenciamento de veículos. Também teria sido estipulado que veículos destinados ao transporte escolar e aqueles usados na formação de condutores fossem vistoriados periodicamente.

Após a denúncia, foi elaborado um estudo e nele comprovado “substantivo número de achados preliminares que indicam a existência de desconformidades que podem impactar na legalidade do procedimento, e, por consequência, os credenciamentos porventura autorizados”.

Em nota, o Detran informou que “atuou para promover todas as adequações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e que elas foram publicadas no Diário Oficial do Estado ainda em 03 de agosto deste ano.”

O comunicado informa ainda que “diante das mudanças promovidas, o TCE-GO reveja a medida cautelar.”