Cidades Tribunal condena militar que tentou vender 120 quilos de carne de batalhão do Exército A ideia era vender o produto – orçado em R$ 2.513,00 – ao amigo de um dos três suspeitos pelo crime

O Superior Tribunal Militar confirmou a condenação de um ano de reclusão contra um ex-soldado envolvido na subtração de carne destinada à alimentação do contingente do 9.º Batalhão de Engenharia de Construção (9.º BEC), localizado em Cuiabá. As informações foram divulgadas pelo STM. No dia 24 de julho de 2012, três militares foram flagrados enquanto tentavam se...