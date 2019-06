Cidades Tribunal condena mendigo que dava 'chupão' no pescoço de mulheres Desembargadores apontam que homem abordava mulheres no centro da cidade, pedia dinheiro ou comida e lascava ‘beijos lascivos no pescoço’ das vítimas

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou um mendigo por beijar mulheres à força em Blumenau. O processo aponta que o homem abordava também adolescentes no centro da cidade, pedia dinheiro ou comida e oferecia a elas "um abraço". De acordo com a Justiça, o mendigo "segurava as vítimas à força e dava beijos lascivos no pescoço ...