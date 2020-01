Cidades Trechos liberados da Avenida Goiás estão incompletos

O trecho da Avenida Goiás, entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Independência, no Centro, que vem passando por diversas obras de implantação de um sistema de drenagem e se preparando para receber o BRT Norte-Sul, ainda precisa ter as calçadas, o meio-fio, iluminação e sinalizações finalizados. No primeiro trecho, o mais próximo da Avenida Independência, ainda existe um...