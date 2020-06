Cidades Trechos da BR-153 são bloqueados em Goiânia e Aparecida para manutenção de radares Ambos os bloqueios são na faixa que segue sentido a Anápolis. A previsão é que o serviço se encerre ainda nesta manhã

A BR-153 tem bloqueios de faixa no perímetro urbano para manutenção de radares na manhã deste sábado (27). O km 510, próximo ao Anel Viário, 505, no Setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, e o km 498, na altura do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, estão interditados temporariamente. Ambos os bloqueios são na faixa que segue sentido a Anápolis. A prev...