Cidades Trecho do Eixo Anhanguera sofre alterações a partir desta quinta-feira (10) Interdição é em decorrência de obras do BRT Norte-Sul e no local será construído uma rede de drenagem

Em decorrência das obras do BRT Norte-Sul a partir desta quinta-feira (10) um trecho do trajeto do Eixo Anhanguera sofrerá alterações. As equipes irão construir no local uma rede de drenagem. Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a obra deve ser concluída em aproximadamente 30 dias. Os motoristas que precisarem trafegar pela região contar...