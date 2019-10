Cidades Trecho do BRT Norte-Sul em Goiânia que estava parado volta a ser licitado Paço abre processo de escolha de empresa que vai construir corredor entre os terminais Isidória e Cruzeiro

No final de maio de 2017, comerciantes e moradores da região da Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, região Sul de Goiânia, começaram a ver máquinas e trabalhadores no canteiro central da via entre o Terminal Isidória e a rotatória da Avenida São Paulo para a construção do BRT Norte-Sul. Mas 44 dias depois, no dia 13 de julho, equipamentos e operários saíram do espaç...