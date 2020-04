Cidades Trecho da Rua 104, no Setor Sul, deve ser interditado para obras do BRT Bloqueio, que deve durar 20 dias, será no cruzamento com a Rua 84

O trecho da Rua 104 no cruzamento com a Rua 84, no Setor Sul, será interditado a partir das 8 horas deste sábado (4) em Goiânia. A interdição, que deve durar 20 dias, ocorre para a continuação das obras do BRT. Na última sexta-feira (27), o tráfego na região da Praça do Cruzeiro - Ruas 86, 87, 88, 89 e 90 – foi liberado. O prefeito Iris Rezende vistoriou o local, que teve o serviço de obras do BRT Norte-Sul co...