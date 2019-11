Cidades Trecho da Praça do Cruzeiro é interditado nesta segunda-feira (11); veja desvio Previsão é que o bloqueio dure 30 dias, segundo a Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Transporte

O cruzamento da Praça do Cruzeiro com a Rua 90, no Setor Sul, em Goiânia, será interditado a partir desta segunda-feira (11), para a continuidade da obra do BRT Norte-Sul. O encontro é com a Rua 90 no lado Sul, próximo à Paróquia São José. A previsão é que o bloqueio dure 30 dias, segundo a Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Transporte (SMT). Uma alternativa para o...