Cidades Trecho da Marginal Botafogo será interditado para obras neste sábado (4) Será realizada a concretagem do viaduto da Avenida Leste - Oeste

A Marginal Botafogo entre as avenidas Independências e Goiás Norte será interditada das 6h às 18h deste sábado (4) para mais uma etapa da obra do viaduto da Avenida Leste – Oeste. O bloqueio será para a realização da concretagem. O fluxo de veículos será bloqueado nos dois sentidos da via expressa. No cruzamento da Rua 67-A, sendo: no sentido Norte-Sul, na alça d...