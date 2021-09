Cidades Trecho da Marginal Botafogo será interditado neste domingo (5) para obra da Leste-Oeste O bloqueio ocorrerá na altura da Avenida Independência, entre 7h e 17h

Um trecho da Marginal Botafogo no sentido Sul/Norte será interditado neste domingo (5) para realização do serviço de ligação do ramal de rede de águas pluviais ao Córrego Botafogo. O bloqueio ocorrerá na altura da Avenida Independência, entre 7h e 17h. O serviço faz parte da continuidade das obras da Avenida Leste-Oeste. Conforme informou o titular da Seinfra, o enge...