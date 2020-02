Cidades Trecho da BR-364 é interditado após acidente com vítima fatal A vítima estava em um carro quando uma carreta carregada com madeira tombou em cima do veículo de passeio

Uma pessoa morreu em um grave acidente, na tarde deste domingo (23), no Km 333 da BR-364, em Portelândia, no Sudoeste do Estado. A vítima estava em um carro quando uma carreta carregada com madeira tombou em cima do veículo de passeio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Por conta desse acidente a pista está totalmente interditada e ainda não há prev...