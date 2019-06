Cidades Trecho da BR-153 perto do viaduto da Vila Redenção, em Goiânia, é liberado Rodovia federal foi bloqueada no sentido capital - Aparecida por conta de acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta; uma mulher ficou ferida

Atualizada às 15h03 de 24/6/2019 Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com dois caminhões, na tarde segunda-feira (24) no KM 502 da BR-153, na altura da Vila Redenção, em Goiânia. Devido à colisão, o trecho entre o viaduto da Redenção e uma empresa de telefonia está bloqueado no sentido capital-Aparecida de Goiânia. Uma equipe do ...