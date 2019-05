Cidades Trecho da BR-060, em Goiânia, segue parcialmente interditado na manhã desta quarta-feira (22) Um caminhão carregado com ração animal tombou na via

A BR-060 segue parcialmente interditada, na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km-138, no Residencial Vale dos Sonhos, no sentido Anápolis – Goiânia, na capital. Na noite de terça-feira (21) um caminhão carregado com ração animal tombou na via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista tentou desviar de um cavalo, que estava na rodovia. Ele pe...