Cidades Trecho da BR-050, em Catalão, está totalmente interditado após acidente; veja vídeo Motorista de caminhão bitrem não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Atualizada às 9h47. Um caminheiro morreu em um acidente, na madrugada desta sexta-feira (31), no km-306 da BR-050, em Cumari, na Região Sudeste de Goiás. Devido ao acidente o trecho chegou a ficar totalmente interditado nos dois sentidos. No início desta manhã, o trânsito flui em meia pista e a concessionária, que administra o trecho, faz a limpeza da via. ...