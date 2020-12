Cidades Trecho da Avenida Leste-Oeste é entregue em Goiânia Prefeitura finaliza as primeiras obras da pista entre a Praça do Trabalhador e Senador Canedo, mas túnel sob a BR-153 ainda aguarda liberação da ANTT

O primeiro trecho do lado oeste da Avenida Leste-Oeste foi entregue nesta segunda-feira (28) à população. Os motoristas já podem trafegar entre a Rua 402, na Vila Viana, até a Avenida Manchester, no Jardim Novo Mundo, em vias de três pistas. No entanto, ainda há um gargalo no trecho, justamente no encontro com a BR-153, em que o túnel ainda não foi revitalizado, visto que o Paç...