Cidades Travesti morre após ser atropelada na BR-153, em Goiás Vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Uma travesti de aproximadamente 30 anos morreu após atropelada por um carro, na madrugada desta quarta-feira (18), no KM-699, da BR-153, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Ate...