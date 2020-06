Cidades Travesti é morta a facadas em Aparecida de Goiânia Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma travesti, de 23 anos, foi morta a facadas nesta quarta-feira (24), na Rua 11 E, ao lado de um hospital no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital. A vítima chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. A motivação e a autoria do crime são investigadas pela p...